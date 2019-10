Enem divulga locais de prova nesta terça; saiba como consultar

O Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será divulgado nesta quarta-feira (16) a partir das 10h da manhã, pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Nele, consta o local de prova dos estudantes para a edição deste ano, que será realizada nos dias 3 e 10 de novembro.

O documento pode ser consultado pela internet, na Página do Participante ou no aplicativo do Enem, disponível gratuitamente para download para dispositivos Android e iOS. O candidato deve informar CPF e senha cadastrada na hora da inscrição para acessar seus dados.

Além do local de prova, os estudantes também poderão conferir o número da sala onde farão o exame, a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição, entre outras informações.

Outro documento que será disponibilizado pelo Inep nesta quarta é a declaração de comparecimento, que deverá ser impressa e levada no dia 3 de novembro para ser assinada pelo coordenador do local. A declaração para o segundo dia do exame, marcado para 10 de novembro, estará disponível apenas a partir do dia 4 do mês.

O Enem 2019 será realizado em 1.727 municípios brasileiros. Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no exame.