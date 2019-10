Desabamento de prédio em Fortaleza tem duas mortes confirmadas; nove pessoas seguem desaparecidas

As buscas por desaparecidos continuam entre os escombros do edifício Andrea, que desabou na terça-feira (15) no bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza.

O Corpo de Bombeiros confirmou oficialmente na manhã desta quarta (16) a segunda morte em decorrência do desabamento. O corpo de uma mulher, que não teve identidade revelada, foi encontrado e ainda está sob os escombros, em uma área de difícil acesso.

Ontem à noite, foi retirado o corpo de Frederick Santana dos Santos, de 30 anos. Nove vítimas foram resgatadas com vida, segundo o Corpo de Bombeiros, e outras nove seguem desaparecidas.

O Governo do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza informaram, por meio de nota, que o resgate às vítimas do desabamento se mantém ininterrupto desde o início dos trabalhos.