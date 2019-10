Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quarta, 16 de outubro

O mercado de câmbio está sem direção única nesta quarta-feira, 16. O dólar à vista segue em alta e o dólar para novembro mostra leve baixa. Investidores ajustam posições cambiais após o dólar novembro ter subido bem mais na terça-feira, 15, para R$ 4,1850 no fim da sessão estendida, depois do dólar à vista terminado a sessão regular em R$ 4,1641

A ligeira queda no mercado futuro responde à perspectiva de ingresso de fluxo estrangeiro para o megaleilão da cessão onerosa, marcado para 6 de novembro, após a aprovação do projeto que divide os recursos do petróleo com Estados e municípios, no plenário do Senado, segundo operador de câmbio.

O leilão do excedente de petróleo da chamada cessão onerosa tem previsão de arrecadar R$ 106,6 bilhões. O texto da cessão onerosa segue agora para sanção presidencial e deve destravar também a conclusão da reforma da Previdência, prevista para terça-feira que vem, dia 22.

