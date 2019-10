Vídeo mostra estrutura precária de edifício antes do desabamento em Fortaleza

Na manhã desta terça-feira (15), um prédio residencial de sete andares desabou e provocou uma morte na cidade de Fortaleza.

Apenas um dia antes da tragédia, moradores do edifício gravaram um vídeo mostrando a estrutura interna, precarizada e antiga. O Edifício Andréa estava localizado em um bairro nobre da capital cearense, o Dionísio Torres.

As imagens circulam pelas redes sociais, embora sua autoria seja desconhecida. Internautas comparam uma imagem da sacada, que aparece ao final do vídeo, com fotos de arquivo que mostram o prédio antes de vir ao chão.

No vídeo, gravado no estacionamento do prédio, é possível ver algumas de suas colunas de sustentação erodidas, com parte do concreto arrancado, expondo vigas internas dos pilares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Andréa passava por uma reforma antes de ruir. Equipes agora verificam os arredores em busca de outros prédios em risco de desabamento, ou que tenham sido afetados pela queda do primeiro edifício.

Até 16h20 desta terça-feira, uma morte havia sido confirmada, além de oito feridos resgatados com vida.