Teles dizem que vão regularizar emaranhado de fios em postes

O Procon assinou um protocolo de intenções com a Enel e com as teles Vivo, Oi, Tim, Claro e Telcom para acabar com a “poluição” de fios nos postes da capital paulista. Sob a operação “Gambiarra”, as empresas terão que arrumar todos os seus cabos em seis pontos por grupo econômico. Os fios também não devem estar em nenhuma situação emergencial, de risco à população ou em proximidade com rede energizada.

A Enel participará removendo os fios irregulares e clandestinos – que não possuem contrato com a distribuidora – para que as empresas de telecomunicações tenham espaço para adequar as suas redes.

A primeira etapa da operação começou ontem, na avenida 23 de Maio, e deve terminar dia 20 de dezembro. As próximas avenidas serão a Pedro Álvares Cabral, Brasil, Rebouças, Engenheiro Luís Carlos Berrini e 9 de Julho até a rua José Maria Lisboa. Os trabalhos devem abranger cerca de 1.800 postes.