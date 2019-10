Novos radares passam a multar nesta terça-feira em São Paulo

Sete novos radares vão passar a fiscalizar velocidade hoje nas zonas oeste e sul. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) confirmou ontem o início da atuação, adiantada pelo Metro Jornal na semana passada.

Os equipamentos estão instalados em locais cuja velocidade máxima é 40 km/h.

Eles estão nas ruas Oscar Freire e Bela Cintra, nos Jardins (zona oeste), Afonso de Freitas e Cubatão, no Paraíso (zona sul), Vergueiro, na Vila Mariana (zona sul), João Cachoeira e Joaquim Floriano, no Itaim Bibi (veja as localizações dos equipamentos abaixo).

Há três faixas de punição previstas para essa infração. Na mais grave, quando o condutor é flagrado em velocidade mais de 50% superior ao permitido, a multa é de R$ 880,41 e o motorista tem suspenso o direito de dirigir.