'Professor infantil não é valorizado', diz ex-secretária-executiva do MEC

Mais de 274 mil professores brasileiros atuam na educação infantil (creche e pré-escola). Mas apenas 932 (0,3%) deles têm mestrado. Doutorado, só 112. Uma boa parte desses docentes que estão em sala de aula, mais de 40 mil, concluiu apenas o ensino médio (o magistério).

Os dados foram extraídos do Censo Escolar. “O Brasil ainda não entendeu que, sem educação infantil de qualidade, não existe transformação social”, critica Iolene de Lima, ex-secretária- executiva do MEC.

Segundo a consultora educacional, que deixou o governo em março, a formação dos docentes na educação infantil é um dos grandes desafios para a pasta. “É uma qualificação baixa para um professor que lida com uma fase tão fundamental do desenvolvimento”, argumenta.

Iolene aproveita a data desta terça-feira (15), Dia dos Professores, para fazer uma proposta: “Precisamos de um movimento, uma campanha nacional de valorização do professor da educação infantil”.

Prêmio Nobel de Economia de 2000, o americano James Heckman provou que cada dólar investido em creches e pré-escolas gera um retorno de até 13% para a sociedade, maior do que em qualquer outra etapa do ensino formal. O Brasil, no entanto, investe apenas 0,7% do seu PIB (Produto Interno Bruto) em creches e pré-escolas.

“Toda vez que ministro uma formação, peço que os professores da educação infantil se levantem e peço aplausos para eles”, conta Iolene. “Eles ganham menos do que os outros, não recebem formação adequada nem no curso de pedagogia, porque pouco se fala sobre essa etapa, e têm uma responsabilidade imensa com o futuro do país.”

Ela lembra que, ao contrário do que muitos ainda pensam, creches e pré-escolas não são apenas “depósitos de crianças”.

Pesquisas na neurociência já provaram que a ação na primeira infância (de 0 a 6 anos) é a base para o futuro aprendizado, para o sucesso acadêmico e a produtividade dos indivíduos. “Se a educação infantil é o alicerce, ela deveria ser tão valorizada quando a ponta final, a pós-graduação”, diz a colunista Ivana Moreira, que é curadora do Seminário Educação Infantil 2019.

Promovido pelo Metro Jornal, o evento reunirá no próximo sábado, em São Paulo, 16 especialistas para discutir a importância de uma educação infantil de qualidade para o Brasil e os papéis da escola e da família nesta etapa do desenvolvimento das crianças.

NÚMEROS

25% maiores, em média, são os salários, no futuro, de crianças que frequentam creches de qualidade na comparação com as que não tiveram a mesma oportunidade

34,7% das crianças de 2 e 3 anos não frequentam creches

300 mil crianças de 4 e 5 anos estão fora da pré-escola –41,4% o fazem por opção da família

Estão em creches:

55% das crianças das famílias entre os 25% mais ricos

26% das crianças das famílias entre os 25% mais pobres

