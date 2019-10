Previsão do Tempo: chuva atinge SP na quarta-feira, mas temperatura sobe

Nesta terça-feira (15), uma frente de ar úmida trouxe nebulosidade e reduziu as temperaturas em São Paulo. Nos próximos dias, o sol volta a aparecer – porém a probabilidade de chuvas e até mesmo pancadas continua alta.

LEIA MAIS:

Mega-Sena: prêmio acumulado sobe para R$ 34 milhões nesta quarta-feira

Vídeo mostra estrutura precária de edifício antes do desabamento em Fortaleza

Vestibular Fatec 2020: inscrições começam nesta terça-feira

Na quarta-feira (16), as temperaturas poderão subir com o retorno do sol, ainda que entre nuvens. As máximas poderão superar os 28ºC, com sensação de calor.

No entanto, ao final da tarde, a nebulosidade aumenta e gera possibilidade de pancadas isoladas de chuva na Grande São Paulo.

A mínima para o dia é prevista em 18ºC. As informações são do órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.