Prédio de sete andares desaba em Fortaleza; duas mortes são confirmadas

Um prédio de sete andares desabou na manhã desta terça-feira (15) em Fortaleza, no Ceará. O edifício residencial fica no cruzamento das ruas Tomás Acioli e Tibúrcio Cavalcante, no bairro Dionísio Torres, considerado nobre na cidade. Um mercadinho que fica ao lado e um caminhão estacionado em frente ao local também foram atingidos.

Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros começam os trabalhos no local em busca de possíveis vítimas. Foram confirmados dois mortos e o resgate de cinco pessoas com vida. Segundo a Defesa Civil Estadual do Ceará, nove pessoas estão desaparecidas. Duas vítimas ainda estão sob os escombros e os bombeiros já estão em contato visual com elas.

A identidade das vítimas ainda não foi revelada.

Os moradores da região tiveram que deixar suas residências, a pedido dos bombeiros, por risco de explosões por um possível vazamento de gás, que está sendo investigado.

Segundo o cabeleireiro Marcelo Rodrigues, que trabalha nos arredores, logo após ouvir o forte estrondo ele viu que o prédio já estava no chão. Em entrevista à Rádio BandNews FM, contou também que o edifício tem quatro apartamentos por andar.

Vítimas

Paulo Rômulo, pai de um dos moradores do prédio, afirmou que conseguiu conversar com o filho, preso nos escombros, por telefone. Davi estava no primeiro andar, já no hall de saída, quando o prédio desmoronou. Segundo o pai, Davi contou que estava bem e aguarda o resgate.

