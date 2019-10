Petróleo no litoral do Nordeste: Hipótese de ‘navio fantasma’ ganha força

A dificuldade de rastreio da origem das borras de petróleo que há 44 dias aparecem no litoral nordestino dão força para a teoria de que um “navio fantasma” esteja por trás do crime ambiental. As embarcações navegam de forma ilegal, sem registro e com o transponder que permite rastreamento desligado. A circulação desses navios pode ser motivada pelas sanções econômicas dos Estados Unidos à Venezuela, grande exportadora do produto. Análises preliminares apontam que o produto encontrado no litoral tem DNA venezuelano.

De acordo com o portal UOL, o governo federal pediu ajuda ao NOAA, órgão do governo norte-americano especializado em monitorar via satélite esse tipo de acidente. Mas mesmo a tecnologia utilizada pelo instituto, considerada a mais moderna para a análise, não conseguiu detectar a origem das borras.

O Ibama vai cobrar explicações da Shell sobre o aparecimento de barris atrelados à empresa nessas praias. A multinacional disse que as embalagens são do lubrificante Argina S3 30, produzido fora do país, e datadas como fevereiro de 2019. “Isso aponta para uma possível reutilização do recipiente por terceiros”, afirma em nota.

Reprodução

As manchas se espalham por:

161 pontos

72 cidades

9 estados

Animais afetados

24 tartarugas-marinhas, sendo 14 mortas

1 ave, que também morreu

Mais danos

As borras de petróleo continuam a avançar e já alcançaram 198,5 toneladas retiradas até ontem.

O volume foi levantando pelo jornal O Estado de S. Paulo com base no material levado para aterros industriais pelo Ibama e agentes estaduais e municipais. Se comparado ao balanço realizado na semana passada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando a estimativa era de 100 toneladas de petróleo cru retirados das praias, o volume praticamente dobrou. Desde o dia 7, 11 novas cidades foram incluídas na rota da poluição, que alcança total de 72 municípios, de acordo com o Ibama.

A Bahia decretou ontem situação de emergência por conta das manchas. O objetivo é facilitar a compra de equipamentos para barrar a mancha de poluição.