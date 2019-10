Passaporte gratuito para estudantes está na pauta da CE do Senado

O projeto que isenta estudantes de pagarem pelo Passaporte (PL 861/2019) será votado pela Comissão de Educação (CE) nesta terça-feira (15).

A condição básica é que a viagem seja para atividade de ensino, pesquisa ou extensão. Atualmente, a emissão do documento custa R$ 257,25.

O projeto é da autoria do senador Veneziano Vital do Rego (PSB-PB) e está com o relatório favorável, elaborado pelo senador Styvenson Valentin (Podemos-RN), de acordo com informações da Agência Senado.

Sendo aprovado, deverá seguir para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde terá caráter terminativo — e se for aprovado sem recursos — seguirá diretamente para ser examinado pela Câmara dos Deputados.

Fonte: Agência Senado