Limite de compras em free shops aumenta para US$ 1 mil no ano que vem

Portaria publicada nesta terça-feira (15) no DOU (Diário Oficial da União) estabelece um novo limite de compras em free shops para brasileiros que voltam de viagens no exterior. A medida, assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, aumenta o teto de gastos nessa modalidade de US$ 500 para US$ 1 mil.

“Devido a legislação, este tipo de atitude só vale para o ano seguinte. Medida passa a valer a partir de 1º/01/20”, disse o presidente Jair Bolsonaro em uma rede social na noite de segunda-feira (14). A medida, porém, não altera o limite de compras que os passageiros podem trazer na bagagem, que se mantém em US$ 500.

