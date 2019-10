Sobrevivente preso nos escombros em Fortaleza manda selfie para o pai: 'estou bem'

Davi Sampaio Martins foi surpreendido pelo desabamento do edifício Andréa quando deixava o local para ir para a faculdade. O jovem de 22 anos estava no hall do prédio quando ele veio abaixo.

Debaixo dos escombros, a primeira preocupação foi avisar o pai, Paulo Rômulo, de 62 anos, que estava bem. Ele telefonou e disse: "Pai, estou vivo. Estou bem. Pode ficar calmo".

Paulo Rômulo revelou que uma reforma começou no prédio nesta semana para consertar uma fissura na coluna do edifício, mas que os moradores já haviam identificado problemas na obra. O morador contou ainda que os pedreiros estavam no local no momento do desabamento.

Além do pai, o jovem também mandou um selfie para o grupo da família no Whatsapp. A autenticidade da imagem foi confirmada por Albertine Felipe, primo da vítima, ao G1.

Davi é estudante de Arquitetura e Urbanismo na Unifor Universidade de Fortaleza e foi resgatado por volta das 15h30. O estado de saúde dele é bom, ele sofreu apenas algumas escoriações.