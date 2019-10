Quatro mortes são confirmadas após explosão de gás em Roraima; bombeiros ainda procuram vítimas

Três pessoas deram entrada no hospital, em Boa Vista, Roraima, após explosão de gás na empresa de Oxigênio Centro Norte, ocorrida por volta das 10h nesta terça-feira (15).

Às 15h, o chefe da comunicação do Corpo de Bombeiros de Roraima Tenente Maskuel confirma quatro mortes.

As proximidades do local foram isoladas, até que os trabalhos dos Bombeiros em busca de vítimas sejam concluídas. A Secretaria de Saúde recrutou mais de 40 profissionais da área de saúde para atender as vítimas do acidente.

Na parte externa do Pronto Socorro foi montada estrutura para os pacientes menos graves e a sala de reanimação para está disponível para os casos mais complexos.

Após os serviços realizados pelo Corpo de Bombeiros, as equipes de peritos do Instituto de Criminalística farão a perícia no local. Somente depois desse trabalho é que as equipes de peritos do IML (Instituto Médico Legal) farão a remoção dos corpos.

Entretanto, a orientação aos familiares de funcionários da empresa e até mesmo de possíveis clientes, que estariam no local naquele momento e que estão desaparecidos é de que providenciem documentos de seus entes queridos para serem apresentados aos peritos no IML, tais como: fotografias de sorrisos, radiografias odontológicas, prontuários médicos e odontológicos. Caso a pessoa tenha realizado alguma cirurgia e tenha radiografia, é importante apresentar também.

Esses documentos devem ser apresentados no IML após a remoção dos corpos, quando se dará início ao trabalho de identificação das vítimas.