Carga de abacaxi tomba de carreta e bloqueia faixas da rodovia Fernão Dias

Chegar em São Paulo é um abacaxi, ainda mais na manhã desta terça-feira (15). Uma carreta que carregava uma carga de abacaxi tombou no km 61 da rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo.

O motorista perdeu o controle do veículo e acabou tombando. As frutas deslizaram pela via e bloquearam a passagem de veículos em duas faixas da via, além de uma faixa da rodovia no sentido São Paulo.

Um VUC, que seguia rumo à capital paulista, foi atingido e duas pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão, com ferimentos moderados, foi socorrido ao Hospital Albert Sabin, em Atibaia, e o passageiro, com ferimentos graves, ao Hospital da USF (Universidade São Francisco), em Bragança Paulista.

O motorista da carreta teve apenas escoriações e foi atendido no local do acidente pelas equipes da concessionária.

O trânsito flui somente por uma faixa em ambos os sentidos. Por volta das 8h45, o motorista encontrava congestionamento entre os km 65 e 61 até Belo Horizonte e, para São Paulo, entre os km 51 e 61.