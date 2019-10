Especialistas em educação infantil falam em seminário em São Paulo

Os cuidados que as crianças recebem na primeira infância, entre 0 e 6 anos, reverberam de forma complexa por diferentes áreas tanto na vida privada do indivíduo quanto no contexto social e econômico de uma nação. Não por acaso, o Metro Jornal escolheu o mês em que comemoramos o Dia das Crianças e o Dia dos Professores para realizar o Seminário Educação Infantil 2019.

O evento será no próximo sábado, em São Paulo, e reunirá 16 palestrantes distribuídos em cinco painéis ao longo de todo o dia, discutindo o papel da escola e o papel da família no desenvolvimento dos pequenos. Nomes como Mauricio de Sousa, Rosely Sayão e Pedro Bandeira participarão do debate sobre a importância da educação na primeira infância.

O Brasil tem 20,6 milhões de crianças nesta faixa etária e, apesar de a educação infantil ser obrigatória, ao menos 300 mil meninos e meninas de 4 e 5 anos estão fora das escolas. E não necessariamente porque não tenham acesso a uma vaga: em 41,4% dos casos são por opção da família. Apenas 0,7% do PIB (Produto Interno Bruto) do país é investido em creches e pré-escolas. Os dados foram divulgados pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que desde 2007 trabalha na conscientização da sociedade mostrando que investir na primeira infância é colher por toda a vida.

Gerente de conhecimento aplicado da fundação, a psicóloga Beatriz Abuchaim será uma das palestrantes e falará sobre o que é uma educação infantil de qualidade e a função dos estímulos adequados até os 6 anos de vida, fase em ocorrem 90% das conexões cerebrais do ser humano.

Seminário de Educação Infantil

Sábado (19), das 8h às 19h.

Informações e inscrições:

