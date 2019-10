Semáforo na radial Leste apresenta falhas e congestiona trânsito local

Ouvintes da rádio Trânsito relataram nesta segunda-feira (14) problemas no semáforo do cruzamento da avenida Aricanduva com a radial Leste. De acordo com ouvintes, o sinal estava desregulado e ficava apenas 10 segundos aberto.

Uma equipe da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foi ao local realizar o reparo e, aproximadamente 8h30, afirmou ter normalizado a operação.

O trânsito local apresenta congestionamento.