Posto de cadastramento biométrico é inaugurado na estação Anhangabaú do Metrô

Mais uma chance para cadastrar a sua biometria! Será inaugurado nesta segunda-feira (14) pela Justiça Eleitoral um posto de atendimento para o cadastramento biométrico na estação Anhangabaú do Metrô de São Paulo. A cerimônia oficial de inauguração está marcada para as 14h e contará com a presença do presidente do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), Carlos Eduardo Cauduro Padin.

O horário de funcionamento do posto será das 9h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. A unidade de atendimento fica próxima às catracas, na entrada pela rua Dr. Falcão Filho. A poucos metros da estação está localizada no número 121 da mesma rua uma sede do TRE-SP, que também oferece o cadastramento.

Veja também:

Transporte por aplicativo e streaming entram no cálculo da inflação em 2020

Semáforo na radial Leste apresenta falhas e congestiona trânsito local

Qualquer passageiro pode cadastrar seus dados, independentemente do local de domicílio eleitoral. Com três kits biométricos, a unidade no Anhangabaú tem capacidade para atender mais de 70 pessoas por dia. Basta entrar em contato com a central para checar a disponibilidade.

O objetivo da iniciativa é reforçar a campanha de divulgação da biometria da Justiça Eleitoral. Atualmente, mais de 400 municípios estão em fase de coleta obrigatória de impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada de cada cidadão.