'Os EUA apoiam Brasil no OCDE; só não vê quem não quer', diz Eduardo Bolsonaro

Indicado ao cargo de embaixador nos Estados Unidos pelo seu pai e presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comentou os últimos desdobramentos da relação entre Brasil e EUA nos bastidores do Fórum BandNews, que nesta segunda-feira, 14, discutiu a reforma tributária nos estúdios da Band.

Em carta enviada no final de agosto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os Estados Unidos apoiaram apenas a entrada da Argentina e da Romênia, desconsiderando o pedido de entrada do Brasil, algo que ficou acertado no encontro entre Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano Donald Trump, em visita do brasileiro à Casa Branca, no mês de março.