Megaoperação contra pancadões prende 65 e recolhe 650 veículos em SP

Uma série de operações da PM (Polícia Militar) prendeu 65 pessoas, apreendeu quatro adolescentes e recolheu 650 veículos envolvidos em pancadões durante o fim de semana em todo o Estado de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a megaoperação Pancadão contou com 390 ações na capital, na região metropolitana e no litoral, com o objetivo de impedir a perturbação do sossego e garantir o direito de ir e vir do cidadão.

De sexta-feira (11) até domingo (13), os policiais militares abordaram 17.209 pessoas e vistoriaram 6.567 veículos. Além dos 650 automóveis recolhidos, foram encontrados 29 carros que haviam sido roubados ou furtados.

"Além disso, as atividades permitiram a apreensão de 246 documentos, porções de drogas, nove armas, bem como o registro de seis atos infracionais e 23 boletins de ocorrência de crimes variados, sendo nove por tráfico de entorpecentes", informou, em nota, a SSP.

Carro furtado

Na zona norte da capital, um motorista tentou fugir ao perceber a viatura da PM na rua Esperança, no Jardim Portal I e II. Após uma rápida perseguição, os agentes abordaram o veículo, mas não encontraram nada de ilícito com o condutor e os dois passageiros

Os policiais verificaram, porém, que o automóvel havia sido furtado em abril e levaram os ocupantes do carro ao 24º Distrito Policial (Ponte Rasa), na zona leste. Durante a apresentação da ocorrência, um homem apareceu e afirmou que havia comprado o automóvel por uma rede social.

A Polícia Civil decidiu, então, indiciar os quatro suspeitos, que foram presos na carceragem da delegacia.