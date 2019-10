Itália critica plágios pelo mundo de restaurantes, confeitarias e bares famosos do país

A Itália está preocupada com o surgimento de estabelecimentos pelo mundo que imitam bares, restaurantes e confeitarias históricos do país. Na semana passada, a Fipe (Federação Italiana dos Negócios Públicos) descobriu na Coreia do Sul uma loja de doces chamada Pasticceria Giorgio, nome de uma tradicional confeitaria de Florença. Segundo a entidade, a casa é uma cópia total da loja fiorentina, “com exceção da qualidade dos produtos”.

O mesmo aconteceu com o restaurante Il Santo Bevitore, também da capital toscana, que já foi copiado ao menos cinco vezes em lugares que vão de Tóquio a Nova York. As imitações reproduzem até aspectos como decoração e logotipo.

Segundo o vice-presidente da Fipe, Aldo Cursano, o setor de restaurantes não pode mais permitir que marcas italianas sejam usadas de forma imprópria no exterior. “O governo precisa se fazer ouvir e se tornar um artífice contra esse verdadeiro furto de propriedade intelectual”, diz Cursano.

Veja também:

Aumenta para 50 os mortos no Japão pelo tufão Hagibis; 14 estão desaparecidos

Como foi a cerimônia de canonização da Santa Dulce dos Pobres