Incêndio atinge sede da escola de samba Independente Tricolor

Um incêndio atinge nesta segunda-feira (14) o galpão da escola de samba Independente Tricolor na Avenida Otto Baumgart, na zona norte de São Paulo. A sede armazenava preparativos para o Carnaval de 2020, bem como alegorias utilizadas em outros eventos festivos.

O fogo começou nesta tarde, por volta das 18h. Às 18h03, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo recebeu a ocorrência. Dez viaturas foram enviadas ao local.

manoooo ta pegando fogo na escola de samba do lado do CN pic.twitter.com/ZVh84oE0nK

Inicialmente, não há informações de vítimas. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

A via Otto Baumgart sentido Marginal Tietê foi totalmente bloqueada em decorrência do incêndio.

Há um incêndio no galpão de uma Escola de Samba na Avenida Otto Baumgart, próximo ao Shopping Center Norte, na zona norte. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros estão a caminho da ocorrência. Ainda não há informação sobre vítimas. Do helicóptero, Ronaldo Rodrigues. pic.twitter.com/IE5w8uSMnv

— Rádio Trânsito (@radiotransitofm) October 14, 2019