A história e os milagres de Santa Dulce dos Pobres

Desde as 10h34 (5h34 no horário de Brasília) de domingo (13), o Brasil tem oficialmente uma santa nascida no país. Nesse horário, o papa Francisco oficialmente fez da religiosa Irmã Dulce a Santa Dulce dos Pobres. Seu dia será celebrado em 13 de agosto –data em que ela se tornou freira em 1933.

A cerimônia, conduzida na Praça São Pedro, no Vaticano, reuniu, de acordo com a guarda local, cerca de 50 mil pessoas –entre elas, 10 mil brasileiros, segundo estimativa da Santa Sé. Entre eles, as duas pessoas cuja cura foi atribuída a milagres realizados pela agora santa e que levaram à canonização: Cláudia dos Santos, que em 2001 teve hemorragia ao dar à luz seu segundo filho e o músico José Maurício Moreira, que, cego, rezou para Irmã Dulce e acordou enxergando. Ele participou da celebração, levando um dos cálices na oferenda da missa.

O anjo bom da Bahia

1914

Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasce em 26 de maio, em Salvador

Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasce em 26 de maio, em Salvador 1927

Começa a atender doentes no portão de casa

Começa a atender doentes no portão de casa 1933

Ingressa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no Sergipe, e adota o nome Irmã Dulce, em homenagem à mãe, que morreu com 26 anos

Ingressa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no Sergipe, e adota o nome Irmã Dulce, em homenagem à mãe, que morreu com 26 anos 1935

Inicia trabalho assistencial em comunidades carentes

Inicia trabalho assistencial em comunidades carentes 1939

Invade cinco casas para abrigar doentes que não tinham onde ficar

Invade cinco casas para abrigar doentes que não tinham onde ficar 1949

Após autorização da superiora, ocupa um galinheiro ao lado do convento para atender doentes

Após autorização da superiora, ocupa um galinheiro ao lado do convento para atender doentes 1959

Estabelecida oficialmente a Associação Obras Sociais Irmã Dulce

Estabelecida oficialmente a Associação Obras Sociais Irmã Dulce 1980

Encontra-se com o papa João Paulo 2º

Encontra-se com o papa João Paulo 2º 1988

Indicada ao prêmio Nobel da Paz, que foi vencido pelas Forças de Paz da ONU

Indicada ao prêmio Nobel da Paz, que foi vencido pelas Forças de Paz da ONU 1992

Irmã Dulce morre aos 77 anos

Os milagres atribuídos à santa

1º milagre

Recuperação de Cláudia dos Santos, que em 2001 teve uma grave hemorragia pós-parto e cujo sangramento subitamente parou sem intervenção médica

Recuperação de Cláudia dos Santos, que em 2001 teve uma grave hemorragia pós-parto e cujo sangramento subitamente parou sem intervenção médica 2º milagre

O segundo milagre reconhecido pelo papa foi a cura do músico José Maurício Moreira, que, cego desde 2000, colocou um santinho de Irmã Dulce sobre os olhos, dormiu e acordou enxergando, em 2014