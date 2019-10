Ford anuncia recall de veículos dos modelos EcoSport e Ka

A fabricante de automóveis Ford anunciou um recall de veículos dos modelos EcoSport e Ka, de modelo 2019 e 2020, em comunicado conforme determinações do CDC (Código de Defesa do Consumidor). Devem se apresentar em uma concessionária da marca os proprietários dos seguintes veículos:

EcoSport (modelo 2019)

Data de fabricação: entre 10/10/18 e 22/1/19

Chassis*: de K8734610 até K8763895

EcoSport (modelo 2020)

Data de fabricação: entre 23/1/19 até 19/9/19

Chassis*: de L8733757 até L8801066

Ka Hatch (modelo 2019)

Data de fabricação: entre 10/10/18 e 1/6/19

Chassis*: de K8209779 até K8377461

Ka Hatch (modelo 2020)

Data de fabricação: entre 18/2 e 19/9/19

Chassis*: de L8322607 até L8446026

Ka Sedan (modelo 2019)

Data de fabricação: entre 10/10/18 e 1/6/19

Chassis*: de K8224627 até K8375260

Ka Sedan (modelo 2020)

Data de fabricação: entre 19/2 e 19/9/19

Chassis*: de L8322604 até L8433629

*: últimos oito dígitos

De acordo com o Procon-SP, a empresa constatou que, durante o processo de fabricação dos bancos dianteiros, o mecanismo de reclinação manual do encosto dos bancos pode ter sido montado sem uma das três travas internas. "Em caso de colisão traseira do veículo, a ausência de uma dessas travas pode reduzir a força de travamento do encosto e deixar de reter seus ocupantes adequadamente, aumentando o risco de lesões físicas."

A campanha de recall já havia começado em setembro, mas teve os números dos chassis atualizados. É preciso agendar uma verificação do veículo na concessionária – a Ford disponibiliza o telefone 0800 703 3673 e o site oficial para dúvidas e contato. Consumidores que sofreram um acidente relacionado ao produto, ou tiveram a situação agravada pela falha, podem pedir reparação de dados à Justiça.

