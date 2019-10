Campanha contra o sarampo: Crianças de até 5 anos tem até dia 25 para se vacinar

Continua até o dia 25 de outubro a etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo que pretende imunizar crianças de 6 meses a 5 anos de idade em São Paulo. Desde o início do ano, doze pessoas morreram por causa da doença no estado.

Somente em 2019, mais de 7 mil casos de sarampo foram confirmados no estado de São Paulo. Desse total, 57% se concentram na capital paulista, segundo a Secretaria da Saúde. Segundo o infectologista do Instituto Emílio Ribas Jean Carlo Gorinchteyn, o cenário não surpreende por se tratar de uma metrópole. "Em uma grande cidade, as pessoas tendem a se aglomerar mais, especialmente no transporte público, e a circulação do vírus é maior", afirmou.

Para o médico, o melhor jeito de se prevenir é tomando a vacina. Entre 18 e 30 de novembro, a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo será realizada com foco em jovens de 20 a 29 anos.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

Primeira etapa

• De 7 a 25 de outubro

• Público-alvo: crianças de seis meses a menores de 5 anos

• Dia D: 19 de outubro

Segunda etapa

• De 18 a 30 de novembro

• Público-alvo: de 20 a 29 anos

• Dia D: 30 de novembro

As pessoas desses grupos devem ir às UBSs com a carteira de vacinação para que seja atualizada

Restrições à vacina

Gestantes e pacientes imunodeprimidos (pessoas com baixa imunidade, transplantados ou em tratamento contra o câncer) devem avaliar com seus médicos se podem ou devem tomar a dose.

O que é o sarampo

Uma doença viral aguda altamente transmissível. Ele pode dar complicações, como otite média aguda, pneumonia bacteriana, laringite e laringotraqueíte, doenças cardíacas, e até matar. É transmitida por fala, tosse ou espirro e por via aérea. Seus sintomas são febre alta, mal-estar, coriza, conjuntivite, tosse e falta de apetite. Depois aparecem manchas vermelhas na pele, que são a maior característica da doença.

Até 18 pessoas podem ser infectadas por um único paciente com sarampo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde de SP