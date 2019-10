Brexit é prioridade na agenda britânica, diz Rainha Elizabeth

Durante discurso nesta segunda-feira (14), em sessão de abertura do Parlamento britânico, a rainha Elizabeth II abordou o Brexit e definiu-o como "prioridade" para o governo.

O evento marca o início o ano parlamentar, e ocorreu na Câmara dos Lordes. Sentada em um trono dourado, ela deu início à leitura de seu discurso.

Diante do olhar dos membros de ambas as câmaras parlamentares e do primeiro-ministro, Boris Johnson, ela definiu o Brexit como uma das prioridades de seu governo, e garantiu que trabalhará para que o Reino Unido permaneça como líder nas relações globais.

A rainha estabeleceu compromisso com a Irlanda do Norte, e com europeus que vivem em territórios do Reino Unido. Segundo o pronunciamento, leis garantiram que estes indivíduos possam manter suas habitações mesmo após a saída da União Europeia.

Elizabeth II também reiterou esforços para combater as mudanças climáticas, incentivar a educação das mulheres e investir na defesa de seus territórios.

O prazo para que o Reino Unido forme um acordo para definir termos de sua saída da União Europeia, atualmente, é 31 de outubro. Boris Johnson, primeiro-ministro conservador, defende que a cisão ocorra mesmo sem acordo.