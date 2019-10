Bahia vai decretar emergência por manchas de óleo no litoral

O governo da Bahia deve assinar nesta segunda-feira (14) um decreto de emergência para liberação de recursos aos municípios atingidos por manchas de óleo no litoral do estado. A informação foi dada no sábado (12) pelo governador da Bahia em exercício, João Leão, em reunião na sede do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em Salvador.

Segundo o Ibama, a capital baiana teve sábado o registro da morte de uma tartaruga marinha devido ao óleo que avança pelo litoral nordestino. Até a noite de sábado, 161 pontos em 72 cidades de 9 estados tinham sido atingidos, de acordo com o instituto, além de 24 animais.

Veja também:

Especialistas em educação infantil falam em seminário em São Paulo

Votação de Conselho Tutelar é remarcada em Pinheiros e Pirituba

Um golfinho encontrado morto no domingo (13) no sul de Alagoas, com manchas de óleo pelo corpo, não foi vítima da poluição. Segundo a veterinária Luciana Medeiros, do Instituto Biota de Conservação, foram encontradas marcas de corda e alteração pulmonar, o que levou a determinar a morte por possível afogamento decorrente de pesca.

O juiz federal Fábio Cordeiro de Lima, em Sergipe, determinou no sábado que a União implante barreiras de proteção nos rios São Francisco, Japaratuba, Sergipe, VazaBarris e Real, no litoral sergipano. A medida deve ser tomada em até 48 horas. A decisão atendeu a pedido do MPF (Ministério Público Federal).

As investigações sobre a origem do poluente prosseguem, mas, na semana passada, foram divulgados resultados de análises sobre a mancha de poluição indicando que a substância achada nas praias tem “DNA” do produto extraído na Venezuela.