Volante do Corinthians Ralf se envolve em acidente de carro

A polícia ouve testemunhas para saber quem estava ao volante do carro ocupado pelo volante do Corinthians Ralf e que se envolveu em um acidente na noite desta sexta-feira na zona leste de São Paulo.

O veículo, um Hyundai branco, desgovernado, subiu a calçada, atingiu um senhor de 69 anos junto a um ponto de ônibus e, na sequência, invadiu a garagem de um imóvel na Rua Marechal Barbacena, na Vila Regente Feijó, região do Tatuapé.

A vítima, socorrida pelos bombeiros com suspeita de fratura em uma das pernas, foi encaminhada à Santa Casa de São Paulo.

Em um vídeo feito por uma testemunha e divulgado nas redes sociais, o atleta, aparentemente embriagado, aparece saindo da garagem auxiliado por um segundo homem.

O acidente ocorreu por volta das 22h30 de ontem e está sendo registrado no 31º DP, da Vila Carrão.

Ralf do Corinthians acaba de se envolver em um acidente de carro em São Paulo. pic.twitter.com/2TvYeMiP2o — Diego V Regal (@mulambodiego) October 12, 2019



Veja nota oficial do Corinthians

"A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento na noite de sexta-feira (11) que o veículo em que se encontrava o atleta Ralf se envolveu num acidente de trânsito no bairro do Tatuapé, em São Paulo. O Clube prestou o suporte necessário ao jogador. O atleta não sofreu ferimentos e estava no veículo como passageiro. Na tentativa de fugir de um assalto, o motorista que conduzia o automóvel perdeu controle e, infelizmente, atingiu uma pessoa e invadiu a garagem de uma casa. A vítima foi socorrida, e o jogador dará todo o amparo, além de assumir os danos materiais causados."