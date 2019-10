Estado de São Paulo tem a gasolina mais barata do Sudeste

Um levantamento realizado pela ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos em todo o território nacional concluiu que o combustível mais barato da região Sudeste é encontrado em Santa Catarina e São Paulo.

Ao contrário do que se previa, o ataque com drones contra infraestruturas petroleiras na Arábia Saudita ocorrido em setembro praticamente não interferiu no preço da gasolina comum no Brasil.

Em setembro, o valor médio do litro do combustível no país foi de R$ 4,524, mantendo-se praticamente estável em relação ao mês anterior (variação positiva de +0,15%). Em agosto, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o preço médio registrado foi de R$ 4,513.

Com valores médios de R$ 4,049 e R$ 4,157, respectivamente, Santa Catarina e São Paulo mantêm-se no topo do ranking dos preços mais baratos do país. Obtidos por meio do registro das transações realizadas em junho com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro também permanecem como os estados com o combustível mais caro – R$ 4,982 e R$ 4,894, respectivamente.

A capital com gasolina mais barata é Florianópolis (R$ 3,918), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,895). Florianópolis, aliás, permanece com o único valor abaixo da casa dos R$ 4 em todo o levantamento, incluindo capitais, estados e regiões.

ESTADO Junho (R$) Julho (R$) Agosto (RS) Setembro (R$) Acre 5,115 5,068 5,028 4,982 Rio de Janeiro 5,015 4,934 4,895 4,894 Pará 4,868 4,809 4,793 4,797 Minas Gerais 4,87 4,765 4,728 4,748 Piauí 4,677 4,621 4,692 4,731 Ceará 4,619 4,485 4,617 4,659 Alagoas 4,729 4,659 4,619 4,649 Mato Grosso 4,706 4,66 4,694 4,648 Espírito Santo 4,676 4,622 4,643 4,638 Tocantins 4,755 4,665 4,621 4,634 Bahia 4,674 4,509 4,57 4,623 Sergipe 4,763 4,682 4,574 4,608 Rondônia 4,772 4,653 4,586 4,591 Rio Grande do Norte 4,648 4,564 4,441 4,538 Maranhão 4,661 4,567 4,522 4,503 Goiás 4,644 4,504 4,398 4,488 Amapá 4,577 4,557 4,448 4,445 Amazonas 4,628 4,537 4,266 4,432 Paraíba 4,597 4,51 4,434 4,412 Pernambuco 4,585 4,488 4,395 4,404 Roraima 4,521 4,38 4,343 4,397 Distrito Federal 4,393 4,288 4,316 4,341 Rio Grande do Sul 4,563 4,539 4,396 4,316 Mato Grosso do Sul 4,674 4,55 4,447 4,252 Paraná 4,409 4,29 4,239 4,237 São Paulo 4,259 4,188 4,157 4,157 Santa Catarina 4,185 4,062 4,009 4,049 Preço médio 4,651 4,561 4,513 4,524

Norte tem preço mais alto entre as regiões

Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,611, em média), e o Sul segue sendo a que tem o combustível mais barato (R$ 4,20). Em agosto, o preço mais alto era encontrado no Sudeste (4,605, em média).

REGIÃO Junho (R$) Julho (R$) Agosto (RS) Setembro (R$) Norte 4,748 4,667 4,583 4,611 Sudeste 4,705 4,627 4,605 4,609 Nordeste 4,661 4,565 4,54 4,569 Centro-Oeste 4,604 4,5 4,463 4,432 Sul 4,385 4,297 4,214 4,2

São Paulo tem menor preço no Sudeste

Segundo Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo tem o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,157). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e também um dos maiores do país (R$ 4,894).