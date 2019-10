Sandy e Junior em São Paulo: Veja as interdições do trânsito na região do Allianz Parque

Quase encerrando a turnê "Nossa História", a dupla Sandy e Junior volta a São Paulo neste fim de semana, onde se apresenta na Arena Allianz Parque. Para coordenar o fluxo de trânsito, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) faz um esquema de interdições e alternativas na região da Pompeia, onde o estádio se localiza.

O trânsito já começa a ser monitorado neste sábado (12) às 6h e vai até à 1h já de segunda-feira (13). A Arena Allianz Parque localiza-se na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, sendo circundada pela Rua Padre Antônio Tomás, Avenida Antártica, Praça Marrey Júnior e Rua Palestra Itália.

Veja as interdições e alternativas na região:

Alterações

A partir das 12h do sábado (12):

– Interdição da Rua Palestra Itália, entre a Praça Marrey Junior e a Avenida Pompéia;

– Interdição das ruas Diana e Caraíbas: entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália;

– Para garantir o acesso de moradores será montada faixa reversível na Rua Palestra Itália, entre a Avenida Pompeia e Rua Caraíbas, e no contra fluxo da Rua Barão de Tefé;

– Interdição da Rua Padre Antônio Tomás com a Avenida Francisco Matarazzo.

Ao término do evento será bloqueada a Avenida Francisco Matarazzo sentido centro, entre a Avenida Pompeia e a Rua Padre Antônio Tomás e a Rua Clélia sentido centro, entre a Rua Venâncio Aires e a Avenida Pompeia.



Alternativas

Rua Palestra Itália: Praça Marrey Junior, Avenida Sumaré, à direita na Rua Aimberê, à direita na Rua Bartira, Rua Ministro Ferreira Alves, seguindo orientações em direção aos bairros da Pompéia ou Alto da Lapa;

Avenida Francisco Matarazzo: Rua Clélia, à direita na Rua Venâncio Aires, à esquerda na Rua Cayowaa, Praça Marrey Junior, Avenida Antártica, Praça Tomás Morus e à direita na Avenida Francisco Matarazzo;

Avenida Pompeia (Sentido Bairro): À direita na Rua Venâncio Aires, à esquerda na Rua Cayowaa, à direita na Avenida Antártica, à direita na Praça Tomas Morus acessando a Avenida Francisco Matarazzo;

Rua Padre Antônio Tomás: Avenida Francisco Matarazzo, à direita na Praça Souza Aranha, e à direita na Avenida Antártica;

Rua Clélia: à direita na Rua Venâncio Aires, à esquerda na Rua Cayowaa, à direita na Praça Marrey Júnior, Avenida Antártica, Praça Tomás Morus e à direita na Avenida Francisco Matarazzo.

Avenida Sumaré: Rua Doutor Francisco da Rocha, à esquerda na Rua Bartira, Rua Ministro Ferreira Alves, seguindo orientações pela Pompeia ou Alto da Lapa.

Embarque e desembarque

Veículos leves



– Avenida Sumaré, sentido Pinheiros, entre a Praça Marrey Júnior e a Rua Dr. Homem de Melo;

– Avenida Antártica, sentido Limão, entre Rua Turiaçu e Travessa Flauta encantada;

Veículos fretados



– Avenida Sumaré, sentido Pinheiros, entre Praça Marrey Júnior e Rua Aimberê;

Táxis



Avenida Francisco Matarazzo (sentido bairro), entre Avenida Pompeia e Rua Pedro Machado;

Avenida Antártica (sentido centro), entre as praças Marrey Júnior e Souza Aranha;

Avenida Sumaré, sentido Sumaré, entre a Praça Marrey Júnior e a Rua Doutor Homem de Melo;

Rua Turiassú (sentido Lapa) antes da Praça Marrey Junior;

Avenida Pompeia sentido (sentido Barra Funda), entre Rua Palestra Itália e Rua Desembargador do Vale.

Show Sandy e Júnior: Sábado (12) e domingo (13), às 20h, na Arena Allianz Parque.