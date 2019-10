Trens da CPTM funcionarão com intervalos maiores no fim de semana

No próximo fim de semana (12 e 13), diversas linhas da CPTM sofrerão intervenções devido à realização de obras na linha 17-Ouro, do Metrô, além de serviços de modernização e no sistema de energia.

No sábado (12), não haverá circulação de trens entre as estações Santo Amaro e Berrini, da linha 9-Esmeralda, durante toda a operação comercial. O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) disponibilizará ônibus gratuitos para atender o trecho interrompido.

Veja também:

Marginal Pinheiros será interditada no domingo para corrida

Weintraub abre mão de R$ 28,4 milhões da Educação por obras de saneamento

No domingo (13), haverá alteração em cinco linhas da CPTM. São elas:

Linha 8-Diamante

O intervalo médio entre os trens será de 20 minutos entre as estações Barueri e Itapevi. Isso porque serão realizadas intervenções no sistema de energia entre os pontos Jandira e Itapevi durante o dia inteiro e entre General Miguel Costa e Carapicuíba das 9h às 18h.

Linha 9-Esmeralda

Assim como no sábado, os trens não circularão entre Santo Amaro e Berrini durante todo o dia, e o sistema Paese atenderá o trecho interditado.

Além disso, serão realizadas obras de modernização de via e do sistema de energia entre as estações Primavera-Interlagos e Grajaú. Por isso, o intervalo médio de circulação entre Santo Amaro e Grajaú será de 12 minutos.

Linha 10-Turquesa

O intervalo médio entre trens em toda a linha será de 15 minutos devido à realização de serviços nas proximidades da estação Mauá, das 8h30 e 18h.

Linha 11-Coral

A circulação de trens da linha será interferida por obras de modernização durante toda a operação entre as estações Corinthians-Itaquera e Guianases e das 4h às 20h nas imediações da estação Suzano. Com isso, o intervalo médio entre trens será alterado: serão 15 minutos entre Luz e Brás e 30 minutos entre Brás e Estudantes.

Linha 12-Safira

Serão realizados serviços no sistema de energia entre Itaim Paulista e Jardim Romano ao longo do dia inteiro. O intervalo médio de circulação será de 25 minutos em toda a linha.