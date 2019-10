Polícia Civil apreende 8 aeronaves que serviam ao tráfico de drogas no interior de SP

A Polícia Civil de São Paulo desmantelou um esquema de tráfico de drogas no interior do Estado nesta semana. Após investigação em Sumaré, Americana, Jundiaí, Sorocaba e Birigui, foram apreendidas oito aeronaves que serviam ao grupo de narcotráfico.

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, o trabalho da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana começou a ser feito em abril de 2018, quando um avião que saiu da cidade com 458 quilos de cocaína foi apreendido em Caruari, no Amazonas. Além de de tráfico, o grupo atua com lavagem de dinheiro. O líder da organização foi preso em 31 de agosto em Prado, no sul da Bahia, em cumprimento de um mandado de prisão federal.

O sete aviões de pequeno porte e um helicóptero foram avaliados em R$18 milhões, e estavam em Americana, Jundiaí, Sorocaba e Birigui. O líder da organização foi preso no último 31 de agosto na cidade de Prado, no sul do Estado da Bahia, em cumprimento de um mandado de prisão federal.

Outros investigados foram presos em São Paulo, Goiás e Amazonas, com participação das Polícias Civis dos outros estados e Força Aérea Brasileira. Durante as prisões, foi apreendida 1,3 tonelada de cocaína que seria encaminhada à Europa.