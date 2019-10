Marginal Pinheiros será interditada no domingo para corrida

Nesta sexta-feira (11), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) anunciou uma interdição na marginal Pinheiros no próximo domingo (13). Das 2h30 da madrugada até 10h30 da manhã, ficará fechado para veículos o trecho da pista expressa, sentido Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e Cidade Universitária.

O bloqueio se deve à realização da corrida Santander Track&Field Shopping Eldorado, com percursos de 16 km, 9,6 km e 4,8 km. A mini maratona terá largada às 6h30, com término previsto para as 10h. A estimativa da organização do evento é a de que cerca de 2,8 mil corredores participem do evento.

Além da marginal, outras vias serão interditadas para a corrida. São elas:

Ponte Octávio Frias de Oliveira (Estaiada), sentido Marginal;

Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal;

Viaduto República da Armênia, sentido único;

Acesso do Viaduto Marcelo F. Portugal Gouvêa à pista expressa da Marginal Pinheiros;

Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapaiúna) à pista expressa da Marginal Pinheiros;

Acesso da Ponte Velha João Dias à pista expressa da Marginal Pinheiros;

Rua Ofélia (faixa da direita e calçada).

Para não afetar o percurso da corrida e nem o fluxo de carros, serão implementados desvios de tráfego, garantindo as condições de segurança de todos.