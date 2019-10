Campanha vai postar fotos de desaparecidos nas redes da Câmara de São Paulo

A campanha Amor Sem Distância vai contar com as redes sociais da Câmara Municipal de São Paulo para divulgar fotos de pessoas desaparecidas. A iniciativa faz parceria do Portal e da TV Câmara junto com a ONG Mães da Sé, que acolhem as famílias dos desaparecidos.

Para ajudar, basta compartilhar as imagens do Facebook, Twitter e Instagram.

Participe da Campanha Amor sem distância de Dia das Crianças da CMSP, ajude a construir um novo caminho para estas… Posted by Câmara Municipal de São Paulo on Thursday, October 10, 2019

Mães da Sé

www.maesdase.org.br

11 3337 3331 ou 11 99826 3991

[email protected]