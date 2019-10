Grupo indígena percorrerá Europa para pressionar governo Bolsonaro

Uma delegação de líderes indígenas visitará 12 países da Europa entre os dias 17 de outubro e 20 de novembro para denunciar "violações dos direitos" das populações nativas no Brasil.

A ação foi divulgada pela ONG Greenpeace, que afirmou que o roteiro terá início no Vaticano, com a presença dos índios no Sínodo dos Bispos para a Amazônia, inaugurado pelo papa Francisco em 6 de outubro.

Após o Vaticano, a delegação passará por Turim e Bolonha, na Itália, Berlim e Munique, na Alemanha, Estocolmo (Suécia), Oslo (Noruega), Amsterdã (Países Baixos), Bruxelas (Bélgica), Genebra e Berna, na Suíça, Paris (França), Porto (Portugal) e Londres (Reino Unido).

A viagem terminará na Espanha, com compromissos em Madri, Barcelona e Valência. A missão será liderada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), em colaboração com organizações da sociedade civil.

O objetivo da campanha, chamada "Sangue indígena: nem uma gota a mais", é fazer pressão para que o governo Bolsonaro e o setor agrícola respeitem tratados climáticos internacionais, como o Acordo de Paris.