Homem esfaqueia cinco em shopping britânico; polícia investiga terrorismo

Ao menos cinco pessoas foram esfaqueadas em um shopping no centro de Manchester, Reino Unido, nesta sexta-feira (11).

O autor do ataque é um homem de cerca de 40 anos que já foi detido pelas forças de segurança, e o caso é investigado pelo departamento antiterrorismo da Polícia.

O episódio ocorreu no shopping Arndale Centre, e o suspeito teria esfaqueado pessoas aleatoriamente, de acordo com testemunhas. "Nesses estágios iniciais, estamos mantendo todas as hipóteses abertas para esse terrível incidente", disse um porta-voz da Polícia de Manchester.

O shopping foi evacuado pelas autoridades, que também interromperam a circulação de bondes nos arredores.