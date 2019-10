Feriado: Fim de semana tem festas, com dias quentes

Apesar de ser sábado, amanhã também é feriado, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Missas Solenes, quermesses e procissões são esperadas em diversas igrejas.

Uma das celebrações mais tradicionais da capital é a festa da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema, ao lado do estação Moema da linha 5-Lilás do metrô (zona sul). As atividades começam às 6h de amanhã, com missas durante o dia, procissão e queima de fogos às 20h. No domingo, há atividades a partir das 8h30.

No Santuário Nossa Senhora Aparecida, na rua Labatut, 781, no Ipiranga (zona sul), missas a partir das 5h30 preenchem o dia até as 17h, momento da procissão. A celebração se encerra com a coroação de Nossa Senhora.

O clima será favorável às festas. Amanhã as médias devem ficar entre 19ºC e 33ºC, com céu parcialmente nublado, sem chances de chuva. No domingo, o tempo continua quente e nublado, com temperaturas entre 20ºC e 35ºC. Chuvas isoladas podem ocorrer ao final do dia. Hoje, o dia também deve ser quente e nublado, com chuvas isoladas. Os termômetros ficam entre 17ºC e 35ºC.