Dia Mundial da Obesidade: evento com Leandro Hassum terá palestras e exames gratuitos

Na manhã desta sexta-feira (11) acontece, pela primeira vez no Brasil, o DEEPtalk, um evento com histórias reais de pessoas que vivem com obesidade e depoimentos de médicos especialistas no assunto. Serão seis palestras que irão abordar temas como empatia, estigma, relação com a alimentação, convivência com o tratamento e qualidade de vida. Ainda, o ator e humorista Leandro Hassum participará como Mestre de Cerimônias.

LEIA MAIS:

Maioria do brasileiros apoia reforma tributária

Santa Dulce dos Pobres será canonizada no próximo domingo

O DEEPtalk será realizado das 10h às 13h, somente para convidados, e contará com transmissão ao vivo pelo Facebook da campanha Saúde Não Se Pesa.

O Brasil possui mais de 41 milhões de pessoas com obesidade. A taxa da doença no país atingiu o seu recorde no último ano: 19,8% da população, o que representa um aumento de 67,8% entre 2006 e 20181, segundo dados do Vigitel 2018, pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Isso significa que 1 em cada 2 pessoas possuem sobrepeso e 1 em cada 4, possuem obesidade. Considerando o avanço exponencial da doença e que 11 de outubro é o Dia Mundial da Obesidade, a campanha Saúde Não Se Pesa traz duas ações para cidade de São Paulo, com o objetivo de alertar e conscientizar as pessoas sobre a obesidade como doença crônica.

A Campanha também oferecerá gratuitamente ao público geral o exame de bioimpedância, que analisa a composição corporal e indica a quantidade aproximada de massa magra (músculo), quantidade de água corporal e a quantidade de gordura contida no corpo. O serviço acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, das 11h às 21h, na Av. Paulista, em frente ao Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1230).

Após realizarem o exame, as pessoas terão ainda um momento para tirar dúvidas com nutricionistas e, aquelas que forem diagnosticadas com obesidade, receberão orientações para buscar um médico especialista.

Leandro Hassum estará presente também nesta ação, no dia 11, das 16h às 18h. O artista irá interagir com o público, ajudando a levar conhecimento sobre os riscos da obesidade, doença com a qual ele lida diariamente. "A perda de peso é apenas parte do processo. O restante é trabalhar constante e diariamente na manutenção do seu peso, que envolve também questões ligadas ao reconhecimento sobre o seu novo corpo. O tratamento de uma pessoa com obesidade dura o resto da vida", explica.

Serviço

DEEPtalk

Quando: 11 de outubro de 2019 – das 10h às 13h

Onde: Facebook Saúde Não Se Pesa – facebook.com/saudenaosepesa/

Quanto: Gratuito

Exame de bioimpedância

Quando: 11 e 12 de outubro de 2019 – das 11h às 21h

Onde: Shopping Cidade São Paulo – Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo

Quanto: Gratuito