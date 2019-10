Crianças se divertem com atrações no ABC no feriado

O ABC está repleto de atrações voltadas ao público infantil neste sábado, no Dia das Crianças. Com a variedade de atividades recreativas espalhadas por Santo André, São Caetano e São Bernardo, ninguém da família ficará de fora.

Enquanto as crianças fascinadas pelo sistema solar terão uma programação dedicada no planetário de Santo André, ninguém ficará parado com a série de atividades que serão realizadas em São Caetano e São Bernardo como brincadeiras, oficinas e shows.

Acha pouco? Então confira a nossa seleção que nela tem muito mais.

SANTO ANDRÉ

Planetário e Cinedome

Rua Juquiá, 135, Jardim Cristiane

>> Amanhã, o cinema do planetário, que fica dentro do Sabina Escola Parque do Conhecimento, terá exibição de filmes voltados ao público infantil, com sessões a partir das 11h. Acompanhe a programação no site www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina. De R$ 20 a R$ 30.

Sabina Escola Parque do Conhecimento

Rua Juquiá, s/n, Vila Eldizia

>> Amanhã e domingo, a Sabina realiza diversas oficinas, como a confecção de robôs com materiais reciclados, livros de pano, pintura em telas e corujas de origami, a partir das 10h. Acompanhe a programação no site www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina. De R$ 20 a R$ 30.

Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Praça 4º Centenário, s/n, Centro

>> Amanhã e domingo, o teatro municipal apresentará os espetáculos “Sítio do Pica Pau Amarelo” e “A Lenda do Unicórnio”, a partir das 15h30. Acompanhe a programação no site culturaz.santoandre.sp.gov.br/espaco/12. De R$ 25 a R$ 50.

Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Rua Campos Sales, 414, Centro

>> Amanhã, a Casa do Olhar apresenta, entre outras exposições, um acervo sobre povos e etnias indígenas, a partir das 9h. Acompanhe a programação no site culturaz.santoandre.sp.gov.br/espaco/5. Grátis.

Parque Regional da Criança Palhaço Estremelique

Avenida Itamarati, 536, parque Jaçatuba

Amanhã, o parque vai realizar diversas atividades recreativas, com brinquedos infláveis, jogos, brincadeiras, apresentações artísticas e circenses, oficinas, exposições e contação de histórias, a partir das 10h. Acompanhe a programação no site

www2.santoandre.sp.gov.br. Grátis.

Parque Central

Rua José Bonifácio, s/n, Vila Assunção

>> Amanhã, o parque recebe uma feira para que as crianças levem seus brinquedos que não usam mais para trocá-los entre si, a partir das 10h. Grátis.

>> No domingo, o parque sedia festival com pipas gigantes, com formatos especiais e dragão, a partir das 10h. Grátis.

Museu de Santo André Doutor Octaviano Armanda Gaiarsa

Rua Senador Fláquer, 470, Centro

>> Amanhã, o museu realiza uma exposição sobre a arte indígena de diversas etnias, a partir das 9h. Grátis.

Casa da Palavra Mário Quintana

Praça do Carmo, 171, Centro

Amanhã, a Casa da Palavra exibe, entre outras exposições, um acervo com retratos de artistas do cenário alternativo da cidade, a partir das 9h. Acompanhe a programação no site

http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/espaco/135. Grátis.

Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

Rua Juquiá, 135, Vila Eldízia

>> Amanhã e domingo, o espaço exibe uma exposição com acervo que reúne arte e meio ambiente, a partir das 9h30. De R$ 10 a R$ 20.

Paço Municipal

Praça 4º Centenário, s/n, Centro

>> No domingo, o estacionamento do paço recebe diversas atividades recreativas, a partir das 10h. Grátis.

Parque chácara pignatari

Avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica

>> Amanhã e domingo, a brinquedoteca do parque realiza diversas atividades recreativas com as crianças, a partir das 9h. Grátis.

Parque Prefeito Celso Daniel

Avenida Dom Pedro 2º, 930, Jardim

>> Amanhã e domingo, a ludoteca do parque realiza diversas atividades recreativas com as crianças, a partir das 9h. Grátis.

SÃO BERNARDO

Ginásio Poliesportivo

Avenida Kennedy, 1.155, Anchieta

>> Amanhã, as crianças terão aulas de skate com profissionais, onde serão disponibilizados skates e capacetes para uso de quem não tem os próprios, a partir das 10h. Grátis.

Centro de Referência das Culturas Populares Tradicionais

Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis

>> Amanhã, as crianças participam de oficina em que aprenderão técnicas, ferramentas e uso de materiais, para, em seguida, construírem juntos um boneco mamulengo gigante de 2,5 metros de altura, a partir das 14h. As 40 vagas serão preenchidas pelo email [email protected] e pelos telefones 4337-7363 e 4121-3307. Grátis.

SÃO CAETANO

Parque Cidade das Crianças

Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Olímpico

>> Amanhã, o parque estará recheado de atividades para o público infantil, como brincadeiras, shows, peças de teatro, contação de histórias e oficinas, a partir das 10h. Acompanhe a programação no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br. Grátis.