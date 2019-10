Dia das Crianças: Prefeitura lança versão kids de tour pelo Centro Histórico

Neste sábado (12) é comemorado o Dia das Crianças. Para celebrar a data, no sábado e domingo o Triângulo SP terá programação especial para toda a criançada.

O tour “Vem Pro Triângulo Kids” é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, que tem como objetivo trazer a garotada para conhecer os principais pontos icônicos do Centro Histórico da Cidade de São Paulo.

LEIA MAIS:

Crianças se divertem com atrações no ABC no feriado

Dia das Crianças: presas ‘famosas’ saem da cadeia

A ação faz parte do programa ‘Vem pro Triângulo’ que convida pessoas de todas as regiões da cidade para conhecer gratuitamente os principais pontos turísticos do Centro Histórico, aos finais de semana.

No Vem pro Triângulo Kids, as crianças serão conduzidas por um clown que vai contar a história do centro histórico de forma lúdica, com a interação de personagens representando cada ponto histórico.

O roteiro terá seis pontos de visitação, com duração de aproximadamente 2h30, em um percurso de 1,4 km. Fazem parte do percurso os seguintes pontos:

Pateo do Collegio – com o personagem Padre José de Anchieta;

Mosteiro de São Bento – com um personagem Clown;

Edifício Martinelli – com o personagem Giuseppe Martinelli;

Largo do Café – com o personagem Barão do Café;

Praça do Patriarca – com um personagem Clown;

Viaduto do Chá – com um personagem Clown que convidará as crianças a degustarem um chá;

Edifício Matarazzo – com o personagem Francesco Matarazzo.

A iniciativa conta com a participação de subprefeituras do município de São Paulo que trarão ao total cerca de 80 crianças, por dia, para acompanharem o passeio, aberto a todas as crianças.

Veja abaixo as informações de horários e pontos de encontro:

– Turma da manhã: Ponto de encontro – Patteo do Collegio | às 8h30 | Roteiro: das 9h às 12h

– Turma da tarde: Ponto de encontro – Patteo do Collegio, às 13h30 | Roteiro: das 14h às 17h.