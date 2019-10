Dia das Crianças: o que fecha no feriado em São Paulo?

Em razão das celebrações do feriado ligado ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, no próximo sábado (12), alguns serviços públicos estaduais sofrerão mudanças na grade de funcionamento. Confira como ficam os horários de cada órgão e programe-se:

Procon-SP

Postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão no sábado.

O aplicativo do Procon-SP funciona ininterruptamente para consultas e reclamações. A abertura dos Procons em cada cidade fica a critério da administração municipal.

Poupatempo

Todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas no sábado (12).O atendimento à população retorna na segunda-feira (14), no horário habitual de cada posto.

Para garantir conforto e eficiência nos atendimentos, o programa atende com hora marcada e conta com os seguintes canais para agendamentos consulta de informações e endereços:

– Portal na internet;

– Poupinha: assistente virtual disponível no canto inferior direito da tela do portal do Poupatempo;

– Aplicativo no celular: SP Serviços;

– Totens de autoatendimento: Permitem realizar e solicitar serviços sem passar pelo atendimento presencial. Entre as opções estão a emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, Certidão de CNH, pesquisa de débitos e restrições de veículos, segundas vias de RG ou CNH e agendamento de horário, entre outros. Os equipamentos estão em shoppings, supermercados, estações do Metrô e da CPTM;

– Atendimento eletrônico: Marcações e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, 7 dias por semana:

– De telefone fixo: (11) 4135-9700 – capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do Estado;

– De celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios do Estado.

Fundação Pró-Sangue

Confira os horários de funcionamento dos postos da Fundação Pró-Sangue nos feriados e fins de semana:

Posto Clínicas

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – 1º andar – Cerqueira César – São Paulo

De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Sábados*, feriados e emendas de feriado, das 8h às 17h

Fechado aos Domingos

* ATENÇÃO: O atendimento aos sábados é limitado a 500 candidatos. Assim que atingir esse número, o cadastro será encerrado.

Posto Dante Pazzanese

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera – São Paulo

Segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 8h às 13h

Fechado às quartas-feiras, sábados, domingos e feriados

Posto Regional de Osasco

R. Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Sábados *, das 8h às 16h

Fechado aos domingos e feriados

* ATENÇÃO: O atendimento aos sábados é limitado a 150 candidatos. Assim que atingir esse número, o cadastro será encerrado.

Posto Barueri

R. Angela Mirella, 354 Térreo – Jd. Barueri – Barueri

* próximo à Av. Sebastião Davino dos Reis

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Mandaqui

R. Voluntários da Pátria, 4.227 – Mandaqui – São Paulo

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Fechado aos sábados, domingos e feriados