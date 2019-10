Detran Marechal Deodoro, em São Paulo, encerra atividade nesta sexta-feira

O posto do Detran Marechal Deodoro encerra as atividades nesta sexta-feira (11). Segundo o Departamento de Trânsito, o fechamento é por conta da relação custo-benefício da unidade, localizada na estação Marechal Deodoro do Metrô (Linha 3-Vermelha). O posto oferece apenas alguns serviços de trânsito que serão absorvidos por outros 12 postos do Detran ou Poupatempo.

O departamento indica nas proximidades o Poupatempo Sé, a quatro estações, também na Linha 3-Vermelha e a Armênia, ao lado da estação Armênia na Linha 1-Azul.

Lista dos postos com serviços do Detran.SP na Capital: