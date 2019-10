Corpo de Bombeiros de São Paulo abre 600 vagas temporárias para Guarda-Vidas

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo abre inscrições de concurso para preencher 600 vagas temporárias de Guarda-Vidas para a temporada 2019-2020 da Operação Praia Segura, com salário de R$ 1.290,66 + vale transporte e vale refeição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de outubro. As provas ocorrem em 5 de novembro.

Para se inscrever, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado e ser maior de 18 anos (completos até a data de inscrição), ter certificado de conclusão do ensino fundamental, não ter antecedentes criminais e estar em dia com obrigações eleitorais e militares. Os candidatos também precisarão apresentar atestado de saúde no qual conste a aptidão para atividades físicas, além de outros requisitos em edital.

As provas de Habilidades Técnicas serão: correr/andar um percurso de 1.000 metros, no tempo máximo de 8 minutos e nadar 200 metros em piscina, no tempo máximo de 6 minutos.

As inscrições podem ser feitas no site do Corpo de Bombeiros ou ainda em algumas unidades do Corpo de Bombeiros no litoral e na Grande São Paulo. O atendimento é feito das 9h às 18h.

São Sebastião: Avenida Francisco Loop, nº 631, Maresias;

Mongaguá: Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 7683, Itaóca;

Ilha Bela (Comparecer a cidade de São Sebastião para realizar a inscrição): Avenida Francisco Loop, nº 631, Maresias;

Guarujá: Avenida Miguel Stefano, nº 2474, Enseada;

Iguape: Avenida Beira Mar s/n, Balneário Britânia;

São Bernardo do Campo: Avenida Kennedy, nº 67, Jardim do Mar;

Peruíbe: Avenida Governador Mário Covas Júnior, s/n, Jardim Ribamar;

São Paulo: Avenida Atlântica, nº 3686, Guarapiranga;

Ilha Comprida: Avenida Beira Mar, s/n, Balneário Britânia;

Caraguatatuba: Avenida José Herculano, nº 7.495, Porto Novo, atrás da Prefeitura Sul;

São Vicente: Avenida Embaixador Pedro de Toledo, Centro;

Itanhaém: Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 335, Cibratel II;

Bertioga: Rua Irmãos Adornos, nº 74, Centro;

Ubatuba: Rua Guanabara, nº 18, Perequê-Açu;

Santos: Avenida Presidente Wilson, s/n, José Menino;

Praia Grande: Rua Gilberto Fouad Beck, nº 110, Vila Mirim.

Clique aqui para baixar o edital.