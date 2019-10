Vale-transporte: Prefeitura de SP é notificada e terá que aumentar (de novo) embarques em ônibus

Nesta quinta-feira (10), a Prefeitura de São Paulo foi notificada da decisão da Justiça que beneficia os trabalhadores ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes.

A entidade conseguiu aos filiados o direito de fazerem quatro viagens com o vale-transporte, em até duas horas, pelo valor de R$ 4,30. A decisão atinge cerca de 150 mil pessoas.

Após a notificação, a Prefeitura de São Paulo estuda as medidas a serem adotadas.

Neste ano, a administração municipal alterou as regras do vale-transporte: os usuários passaram a ter direito a dois embarques em três horas, sendo que a passagem custa R$ 4,57. De acordo com a Prefeitura, a diferença deve ser paga pelo patrão, e não pelo empregado.