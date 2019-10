São Paulo confirma 92 casos de sarampo por dia

Na última semana, o total de casos de sarampo na capital cresceu numa proporção média de 92 registros por dia. Segundo boletim divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual da Saúde, a capital totalizava 4.408 pacientes com a doença, ante 3.760 na semana passada.

A pasta divulgou ainda que mais três pessoas morreram devido ao sarampo no estado: uma bebê de dez meses, de Itapevi, sem vacina; um homem de 53 anos, de Santo André, e um menino de 1 ano, de Francisco Morato, ambos com condições de risco. Com esses, o estado já registrou 12 óbitos em decorrência do sarampo, 5 deles na capital.

A campanha de vacinação contra o sarampo continua. Nesse momento, o público-alvo são crianças de seis meses a menores de 5 anos. Pais, mães ou responsáveis devem levar as crianças às unidades de saúde com a carteirinha de vacinação para verificar se precisam atualizar as doses, que protegem ainda contra rubéola e caxumba.