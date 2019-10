Vídeos: guarda ambiental resgata filhote de preguiça, jacaré e gambás no Rio de Janeiro

Agentes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgataram, na quarta-feira, dia 9, um jacaré, uma capivara, um filhote de preguiça, além de dez gambás e um filhote de bem-te-vi em bairros da Zona Oeste da cidade, após acionamento da população por meio da Central 1746 da Prefeitura do Rio.

Com aproximadamente dois metros de comprimento, o jacaré foi resgatado na Praia da Macumba, no Canal do Rio Morto, no Recreio dos Bandeirantes. Ele foi visto por moradores da região, que ficaram assustados com o tamanho do réptil.

Divulgação/GCM RJ

Ainda de acordo com os moradores, o animal teria tentado atacar um banhista e um cachorro no local.

O filhote de preguiça foi encontrado por um oficial do Corpo de Bombeiros no interior do Grupamento Marítimo de Barra de Guaratiba, que acionou os agentes.

Já a capivara foi resgatada na Estrada da Cachamorra, em Campo Grande.

Os demais animais foram resgatados nos bairros de Guaratiba, Santa Cruz, Realengo, Cosmos e Bangu. A maioria dos animais estava em boas condições de saúde, sem apresentar ferimentos graves ou sinais de debilitação, e foram soltos em seu habitat.

Os filhotes de gambá, que não podem sobreviver sozinhos sem a presença da mãe, por serem marsupiais, foram conduzidos para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) da Universidade Estácio de Sá, em Vargem Pequena, onde receberão atendimento veterinário.

A Prefeitura do Rio orienta a população a acionar os agentes ambientais por meio da Central 1746, caso flagrem animais silvestres em área urbana na cidade do Rio ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat para um resgate seguro. O manuseio não é aconselhável e muito menos tentar afugentá-los, pois pode agravar qualquer lesão que os animais apresentarem. A Central 1746 funciona 24 horas.