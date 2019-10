Quina 5094: que horas sai o resultado do sorteio desta quinta, 10 de outubro?

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. Nesta quinta-feira (10), o concurso da Quina número 5.094 pagará R$ 5,6 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo, a partir das 20h, e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.

Leia enquanto aguarda o resultado:

Vale-transporte: Prefeitura de SP é notificada e terá que aumentar (de novo) embarques em ônibus

Manobrista atropela quatro clientes em porta de restaurante de Santo André



As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fézinha" de ao menos R$ 30.

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, de quarta (9), ninguém gabaritou. 87 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 6,6 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

Regras da Quina

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 dezenas das 80 disponíveis. Ganha quem acertar de 2 a 5 números. Confira os preços das apostas: