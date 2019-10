Mutirão de Mamografias têm inscrições abertas

Uma parceria entre o Hospital Santa Marcelina (zona leste), o governo estadual e o Corinthians vai promover mamografias gratuitas para mulheres com 40 anos ou mais. Os exames serão realizados entre os dias 14 e 25 de outubro no estacionamento da Arena Corinthians. É necessário fazer um agendamento do exame, no site www.outubrorosasccp.com.br.

O mutirão é uma iniciativa dentro do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

Ontem, como parte das ações do mês, a Secretaria estadual da Justiça e Cidadania soltou uma revoada de balões rosa no Páteo do Colégio (centro). A atividade é promovida há cinco anos.

Na Casa das Rosas, na avenida Paulista, o Coletivo Pink promove hoje oficina de automaquiagem das 13h30 às 15h30, como forma de fortalecer a autoestima.