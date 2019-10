Manobrista atropela quatro clientes em porta de restaurante de Santo André

Quatro pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na porta de um restaurante em Santo André, no ABC Paulista. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (9). De acordo com a polícia, um dos manobristas do restaurante Coco Bambu, localizado no centro da cidade, dirigia uma caminhonete quando perdeu o controle e avançou nos clientes. Ao menos dois carros também foram atingidos.

Nenhuma das vítimas corre risco de morte. Uma das acompanhantes dos feridos passou mal ao ver o acidente e também foi levada ao hospital. Uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no local na madrugada para uma análise. O objetivo é entender o que teria causado o acidente – falha mecânica, imprudência ou mal súbito do manobrista, por exemplo.