Jair Bolsonaro não irá à missa de canonização de Irmã Dulce

O presidente Jair Bolsonaro cancelou sua presença na missa pela canonização de Irmã Dulce que será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 20 de outubro.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, citada pelo jornal O Globo, o cancelamento foi motivado por "ajustes necessários em voos da agenda internacional sequenciais ao compromisso que ocorreria na Bahia".

Entre os dias 21 e 31 de outubro, Bolsonaro deve fazer um tour pela Ásia que incluirá Japão, China, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. A canonização de Irmã Dulce ocorrerá na Basílica de São Pedro, Vaticano, no próximo domingo (13) e também não contará com a presença do presidente.

O governo federal será representado pelo vice Hamilton Mourão, que chega em Roma nesta sexta-feira (11). Segundo a revista Veja, a decisão de Bolsonaro de não participar da missa no Vaticano se deve ao fato de a primeira-dama Michelle ser evangélica.

Além disso, a Igreja realiza neste mês o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, que já fez duras críticas contra a devastação ambiental na floresta.